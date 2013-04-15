В Петербурге задержан поджигатель коммунальной квартиры на Долгоозерной улице

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Полицейскими задержан поджигатель коммунальной квартиры в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию утром 2 сентября обратилась 36-летняя петербурженка и сообщила, что в доме 13 по Долгоозерной улице горит комната в квартире. Также она рассказала, что это её знакомый разбил окна и совершил поджог.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили возгорание в 16-метровой комнате четырехкомнатной коммунальной квартиры на 1 этаже.

Днём 7 сентября у дома по улице Маршала Новикова по подозрению в совершении преступления задержан 29-летний неработающий петербуржец. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

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Фото: Piter.TV