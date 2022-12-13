В Петербурге задержан подозреваемый в поножовщине из-за парковки на Художников

Подозреваемый пришёл с явкой с повинной.

Полицейскими задержан подозреваемый, причастный к нападению на двоих мужчин на проспекте Художников из-за парковочного места. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Было установлено, что 12 февраля около 23:25 у парадной по проспекту Художников между гражданами одной из стран ближнего зарубежья (30 и 33 лет) и тремя неизвестными произошел конфликт из-за парковки. Неизвестные нанесли ножевые ранения обоим мигрантам и скрылись на автомобиле Mercedes.

Один пострадавший в тяжелом состоянии, другой в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в медицинское упреждение.

В полицию с явкой с повинной 13 февраля в 19:00 пришел 38-летний подозреваемый. Он задержан.

Фото и видео: МВД