На Художников произошла поножовщина из-за парковки

На проспекте Художников произошла поножовщина из-за парковочного места, стало известно Piter.tv.
Около полуночи 12 февраля между 29-летним и 33-летним гражданами Азербайджана и тремя неизвестными произошел конфликт из-за парковки, в результате которого неизвестные нанесли мужчинам ножевые ранения и скрылись на автомобиле Mercedes.
В результате 33-летний мужчина с открытой раной передней стенки грудной клетки слева был госпитализирован в реанимацию. Второй пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести с открытой раной брюшной стенки.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Также на выходных неизвестные стреляли в водителя автобуса на станции "Сиверская".
Фото: Piter.tv
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