На Художников произошла поножовщина из-за парковки

Один пострадавший находится в реанимации, второй госпитализирован в средней степени тяжести.

На проспекте Художников произошла поножовщина из-за парковочного места, стало известно Piter.tv.

Около полуночи 12 февраля между 29-летним и 33-летним гражданами Азербайджана и тремя неизвестными произошел конфликт из-за парковки, в результате которого неизвестные нанесли мужчинам ножевые ранения и скрылись на автомобиле Mercedes.

В результате 33-летний мужчина с открытой раной передней стенки грудной клетки слева был госпитализирован в реанимацию. Второй пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести с открытой раной брюшной стенки.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также на выходных неизвестные стреляли в водителя автобуса на станции "Сиверская".

Фото: Piter.tv