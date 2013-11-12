Петербурженку изнасиловали на Комендантском проспекте после знакомства в приложении

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицией Выборгского района Петербурга задержан подозреваемый в изнасиловании своей новой знакомой на Комендантском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 17 марта в полицию обратилась 32-летняя петербурженка. Она сообщила, что 16 марта в приложении знакомств познакомилась с молодым человеком, с которым пошла гулять на следующий день. Днем новый знакомый пригласил ее к себе в гости в квартиру дома 66 по Комендантскому проспекту, где изнасиловал, после чего отвез домой на автомобиле Hyundai Solaris.

Поздним вечером 17 марта на 128 км автодороги А-181 "Скандинавия" нарядом ДПС указанный автомобиль был остановлен. За рулём находился 43-летний ранее неоднократно судимый петербуржец.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также в Петербурге ищут мужчину, который надругался над 17-летней девушкой в квартире на Северном проспекте.

Фото: Piter.tv