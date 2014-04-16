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В Мурино задержали подозреваемого в изнасиловании девушки
Сегодня, 8:36
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В Мурино задержали подозреваемого в изнасиловании девушки

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В этот момент пострадавшая была в сильном алкогольном опьянении.

В Мурино задержали подозреваемого, который изнасиловал девушку в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Piter.tv стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 15 ноября обратилась 24-летняя девушка. Она рассказала, что около 3:25 неизвестный мужчина, у которого она на улице попросила телефон, чтобы позвонить, вошел вместе с ней квартиру на Шувалова. Там он применил к ней физическую силу, изнасиловал её, после чего ушел из квартиры. В этот момент пострадавшая была в сильном алкогольном опьянении. Было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования.

Вскоре у дома по улице Федора Абрамова была задержан 19-летний подозреваемый, гражданин Таджикистана. Он помещен в ИВС.

Фото: Piter.tv

Теги: изнасилование, мурино
Категории: Новости Ленинградской области, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

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