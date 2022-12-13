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На 19-летнего петербуржца возбудили уголовное дело за изготовление порно за интимные съемки 16-летнего подростка
Сегодня, 8:39
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На 19-летнего петербуржца возбудили уголовное дело за изготовление порно за интимные съемки 16-летнего подростка

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В полицию обратилась мама подростка.

В Петербурге задержали подозреваемого, который фотографировал обнаженного несовершеннолетнего. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 17 апреля обратилась мама пострадавшего мальчика. Она сообщила, что в период с 16 по 17 апреля неизвестный в неустановленном месте совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 16-летнего сына. Также неизвестный производил фото и видеосъёмку с участием обнаженного юноши.

Вечером 17 апреля на проспекте Пятилеток был задержан 19-летний молодой человек, который подозревается в совершении данного преступления. Следователь 20 апреля возбудил уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних).

Ранее во Всеволожске мигранта задержали за развращение 14-летней школьницы в автомобиле.

Фото: Piter.tv

Теги: интим, порно
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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Jeaniash Jugignic
Сегодня 9:14

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