Во Всеволожске мигранта задержали за развращение 14-летней школьницы в автомобиле

Они познакомились в социальных сетях в январе.

Во Всеволожске задержали мигранта за интим с девочкой-подростком. Он познакомился с несовершеннолетней в январе в соцсетях.

В полицию обратился отец 14-летней девочки. Как стало известно Piter.tv, 24-летний мужчина в феврале развращал несовершеннолетнюю в квартире, а также в машине недалеко от торгового центра.

Подозреваемого задержали. Известно, что он приехал в РФ на заработки в 2020 году. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: В туалете петербургского ТРК 15-летний подросток совершил развратные действия в отношении 12-летней. Все происходящее на видео снял администратор магазина. Затем он распространил в мессенджере ролик среди своих знакомых.

Фото: Piter.TV