В Петербурге задержан подозреваемый в грабеже на Литейном проспекте подросток

Он похитил у петербуржца телефон iPhone 14 Pro и 100 тыс. рублей.

30 декабря 2023 года в полицию Центрального района обратился 40-летний петербуржец и сообщил, что у дома 31 по Литейному проспекту его избили, похитили телефон iPhone 14 Pro и 100 тыс. рублей. По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, общий ущерб составил 215 тыс. рублей.

5 января у дома 1Б по Гражданскому проспекту по подозрению в совершении этого преступления задержали 16-летнего подростка. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ.

Ранее на Piter.TV: в Мурино "продавец" iPhone распылил покупателю в лицо перцовый баллончик и отобрал 90 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV