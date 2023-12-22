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В Петербурге задержан подозреваемый в грабеже на Литейном проспекте подросток
Сегодня, 10:09
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В Петербурге задержан подозреваемый в грабеже на Литейном проспекте подросток

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Он похитил у петербуржца телефон iPhone 14 Pro и 100 тыс. рублей.

30 декабря 2023 года в полицию Центрального района обратился 40-летний петербуржец и сообщил, что у дома 31 по Литейному проспекту его избили, похитили телефон iPhone 14 Pro и 100 тыс. рублей. По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, общий ущерб составил 215 тыс. рублей.

5 января у дома 1Б по Гражданскому проспекту по подозрению в совершении этого преступления задержали 16-летнего подростка. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ. 

Ранее на Piter.TV: в Мурино "продавец" iPhone распылил покупателю в лицо перцовый баллончик и отобрал 90 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: кража денег с телефонов, литейный проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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