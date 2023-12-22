Житель Пермского края ограбил мигранта на 1-й Советской улице

Подозреваемого оперативно задержали.

Полицией Центрального района задержан подозреваемый в грабеже, который во время драки отнял у мужчины телефон. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 25 марта поступило сообщение о том, что у дома 12 по 1-й Советской улице в ходе драки у 50-летнего гражданина одного из сопредельных государств отобрали мобильный телефон. Буквально через пару минут нарядом ДПС по подозрению в совершении данного преступления был задержан 37-летний житель Пермского края, неработающий и ранее неоднократно судимый.

Фото: МВД

Похищенный мобильный телефон изъят. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабёж).

Ранее в Мурино был задержан подозреваемый в ограблении прохожего на проспекте Просвещения.

Фото: Piter.tv