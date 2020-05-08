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В Петербурге задержан подозреваемый, который совершил развратные действия в троллейбусе в отношении школьницы
Сегодня, 8:19
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге задержан подозреваемый, который совершил развратные действия в троллейбусе в отношении школьницы

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Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.135 УК РФ (Развратные действия).

В Петербурге задержали подозреваемого, который совершил развратные действия в троллейбусе в отношении 13-летней школьницы. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел 21 декабря в троллейбусе, который двигался по Искровскому проспекту. Вечером 22 декабря у дома 6 по Дальневосточному проспекту по подозрению в совершении указанного преступления задержан 27-летний петербуржец.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.135 УК РФ (Развратные действия). Мера пресечения – подписка о невыезде.

Фото: Piter.tv

Теги: развратные действия, школьники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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