Возле Пулково задержан находившийся в федеральном розыске за нападение петербуржец

В августе 2019 года мужчина предложил своему знакомому найти исполнителей для нападения на горожанина.

Оперативники Главка задержали петербуржца, находившегося в федеральном розыске за нападение. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Возле аэропорта Пулково 14 сентября был задержан 45-летний местный житель, обвиняемый в совершении преступления по ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Установлено, что в августе 2019 года мужчина, находясь в помещении делового центра в доме 3 по шоссе Революции, предложил своему знакомому найти исполнителей для нападения на петербуржца. Преступный замысел исполнили в начале января 2020 года, и у дома 47 по Юнтоловскому проспекту двое исполнителей избили указанную ими жертву. Потерпевшего госпитализировали.

Задержанный доставлен в отдел полиции, об этом уже сообщили инициатору розыска.

Ранее на Piter.TV: за изнасилование пенсионерки в парке на проспекте Красных Командиров задержан петербуржец.

Фото: Piter.TV