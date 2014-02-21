  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Возле Пулково задержан находившийся в федеральном розыске за нападение петербуржец
Сегодня, 13:13
127
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Возле Пулково задержан находившийся в федеральном розыске за нападение петербуржец

0 0

В августе 2019 года мужчина предложил своему знакомому найти исполнителей для нападения на горожанина.

Оперативники Главка задержали петербуржца, находившегося в федеральном розыске за нападение. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону. 

Возле аэропорта Пулково 14 сентября был задержан 45-летний местный житель, обвиняемый в совершении преступления по ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). 

Установлено, что в августе 2019 года мужчина, находясь в помещении делового центра в доме 3 по шоссе Революции, предложил своему знакомому найти исполнителей для нападения на петербуржца. Преступный замысел исполнили в начале января 2020 года, и у дома 47 по Юнтоловскому проспекту двое исполнителей избили указанную ими жертву. Потерпевшего госпитализировали. 

Задержанный доставлен в отдел полиции, об этом уже сообщили инициатору розыска.

Ранее на Piter.TV: за изнасилование пенсионерки в парке на проспекте Красных Командиров задержан петербуржец. 

Фото: Piter.TV

Теги: аэропорт пулково, федеральный розыск
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии