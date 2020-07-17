За изнасилование пенсионерки в парке на проспекте Красных Командиров задержан петербуржец

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские Красносельского района задержали подозреваемого в нападении на пенсионерку в парке, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 14 сентября обратилась 65-летняя женщина с заявлением о том, что накануне вечером, когда она шла с железнодорожной станции через парк, у дома 4 по проспекту Красных Командиров на нее напал неизвестный и изнасиловал.

На следующий день, 15 сентября, по подозрению в совершении этого преступления около дома 10 по Бронетанковой улице задержали 29-летнего местного жителя. Его доставили в отдел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге задержан 17-летний мигрант за изнасилование 12-летней соотечественницы.

Фото: Piter.TV