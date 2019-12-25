Задержан избивший свою собаку на Дальневосточном проспекте

Вычислить злоумышленника помогли его соседи через общий чат жилого комплекса.

Полицейские задержали мужчину, который избил свою собаку во дворе одного из домов в Петербурге. Об этом пишет 78.ru.

Напомним, инцидент произошел на Дальневосточном проспекте. Вычислить злоумышленника помогли его соседи через общий чат жилого комплекса.

Пострадал питомец породы хаски, его отвезли в ветеринарную клинику. Отмечается, что мужчина не хотел расставаться с собакой.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося, а животное отдали на передержку семейной паре.

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Фото: Piter.TV