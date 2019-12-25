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Задержан избивший свою собаку на Дальневосточном проспекте
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Задержан избивший свою собаку на Дальневосточном проспекте

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Вычислить злоумышленника помогли его соседи через общий чат жилого комплекса.

Полицейские задержали мужчину, который избил свою собаку во дворе одного из домов в Петербурге. Об этом пишет 78.ru. 

Напомним, инцидент произошел на Дальневосточном проспекте. Вычислить злоумышленника помогли его соседи через общий чат жилого комплекса. 

Пострадал питомец породы хаски, его отвезли в ветеринарную клинику. Отмечается, что мужчина не хотел расставаться с собакой. 

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося, а животное отдали на передержку семейной паре. 

Ранее на Piter.TV: волонтеры вызволили собаку из капкана под Гатчиной. 

Фото: Piter.TV

Теги: дальневосточный проспект, издевательство над животным
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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