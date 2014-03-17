Волонтеры вызволили собаку из капкана под Гатчиной

В четверг, 12 декабря, три группы спасателей обходили лес вблизи Никольского Ленинградской области в поисках собаки, которая угодила в капкан. Попавшее в ловушку животное ранее обнаружила пара, гулявшая неподалеку, – рассказали волонтеры "Кошкиспаса" в своем Telegram-канале.
К 19 часам пса удалось найти. Спасатели, соблюдая все меры предосторожности, вызволили собачью лапу из капкана и повели пса к машине. Правда, после удачной спасательной операции остро встал вопрос о том, куда пристроить животное на ночь.
Придержать собаку согласился приют "Вера-Надежда-Любовь", но до тех пор нужно было где-то переждать с ней ночь. На чрезвычайную ситуацию откликнулась ветклиника "Пет Лайф", где пострадавшего зверя обещали проверить и дать ему временную крышу над головой.
По результатам рентгена стало ясно, что пёселю повезло второй раз. Капкан не перебил лапу, а только очень сильно ее сжал, и боль не дает пёселю нормально опираться на лапу. Думается сытый обезболенный пес смотрел в эту ночь приятные сны, а на следующий день, благодаря помощи еще одного Александра, пёсель переехал в приют!
Telegram-канал "Кошкиспас"
День назад волонтеры с помощью подсолнечного масла и пледа спасали приютскую волчицу, которая застряла между стеной и батареей.
Фото: Telegram / Кошкиспас
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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