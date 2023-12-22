Петербуржец пробрался через балкон к бывшей девушке и избил её

Также он украл у неё два мобильных телефона.

Полицейские Красногвардейского района задержали верхолаза, подозреваемого в нападении на бывшую подругу. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 9 марта обратилась 30-летняя петербурженка с сообщением о том, что подверглась нападению в собственной квартире. Было установлено, что около 22:00 бывший молодой человек дамы проник через балкон в её квартиру на Казанской улице, избил её и похитил два мобильных телефона. Материальный ущерб составил 40 тысяч рублей.

У дома №28/2 по Заневскому проспекту 13 марта участковым по подозрению в причастности к нападению был задержан 28-летний петербуржец. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Ранее на Ветеранов мужчина избил петербурженку и отобрал IPhone 14.

Фото: Piter.tv