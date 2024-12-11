Задержали слесаря и его приятеля, угрожавших пистолетом кассиру на Пулковском шоссе

Мужчины были доставлены в отдел полиции.

Полиция задержала слесаря и его приятеля, угрожавших пистолетом кассиру в магазине на Пулковском шоссе. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 12 января около 23:00 поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина угрожал пистолетом кассиру сетевого магазина на Пулковском шоссе. Этим же вечером сотрудниками полиции у дома 14 "г" по Пулковскому шоссе задержаны 27-летний слесарь и его товарищ, которые из хулиганских побуждений напугали светошумовым пистолетом 54-летнеюю женщину-кассира.

Мужчины были доставлены в отдел полиции, где были составлены административные протоколы по статье 20.1 (мелкое хулиганство) и 20.8 КоАП РФ (нарушение правил хранения оружия и патронов к нему). Также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Также петербургские полицейские установили дебошира, угрожавшего пассажирам автобуса пистолетом.

Видео: МВД