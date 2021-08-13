Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе из окна на Ударников

Мужчина выстрелил в ногу заявителя из пневматического пистолета.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе из окна на проспекте Ударников. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В половину десятого 16 июля в полицию обратился 29-летний мужчина. Он сообщил, что у дома 15 по проспекту Ударников в него выстрелили из окна.

Сотрудниками полиции установлено, что неизвестный преступник выстрелил в ногу заявителя из пневматического пистолета. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

В квартире дома 15 по проспекту Ударников 17 июля по подозрению в совершении данного преступления задержан 35-летний мужчина.

Ранее на бульваре Новаторов пьяная компания из пневматики повредила соседское окно и машину.

Фото: МВД