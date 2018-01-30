Полицейские задержали подозреваемого в избиении битой посетителя бара на шоссе Революции

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Полицейские задержали подозреваемого в избиении битой у бара на шоссе Революции. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 14 июня в третьем часу поступило сообщение о драке у дома 3 корпус 1 по шоссе Революции. Прибывшие полицейские установили, что в ходе конфликта посетитель бара ударил битой по голове 42-летнего мужчину. Потерпевший был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

В этот же день, у дома 20 по шоссе Революции по подозрению был задержан 33-летний мужчина. Он во всём сознался. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Фото: unsplash (Kenny Nguyễn)