Петербуржец нанес смертельное ранение любовнику жены

Полицейские обнаружили мужчину с телесными повреждениями, который скончался в машине скорой во время оказания реанимационных действий.

Сотрудники полиции Красногвардейского района задержали мужчину, нанесшего смертельное ранение любовнику жены. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 11 июля около часа ночи поступило сообщение о том, что во дворе дома 59 по проспекту Маршала Блюхера находится мужчину с ножевым ранением. Полицейские обнаружили мужчину с телесными повреждениями, который скончался в машине скорой во время оказания реанимационных действий.

Спустя двадцать минут по горячим следам в подъезде был задержан 33-летний подозреваемый. Со слов задержанного, он ранил ножом любовника супруги. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также в Петербурге задержали стрелявшего по отдыхающим на озерах Ленобласти.

Фото: Piter.tv