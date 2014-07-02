В Петербурге задержали стрелявшего по отдыхающим на озерах Ленобласти

Один из мужчин погиб на месте.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, стрелявшего по людям на озерах Всеволожского района. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

На озере Гупуярви 3 июля был найден труп 33-летнего мужчины с ранением из пневматического оружия. Находившаяся с ним 33-летняя женщина пояснила, что около 00:15 со стороны лесополосы услышала шум, похожий на выстрел, после этого её спутник упал и скончался на месте происшествия.

Также 9 июля 35-летний гражданин сообщил правоохранителям, что на пляже озера Лемболовское неизвестный выстрелил в его друга. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.

Полицейским удалось задержать подозреваемого, им оказался 27-летний молодой человек, работающий уборщиком. Его задержали 10 июля по месту жительства во дворе дома 23/2 по Будапештской улице, где он живет с бабушкой.

В Лесколово живет брат подозреваемого. Туда стрелок приезжал погостить на выходные. Полицейские изъяли у подозреваемого орудие преступления, пневматическую винтовку "Hatsan flash" калибра 6,35 мм. По предварительной информации, злоумышленник боролся с наркоманами и почему-то решил, что они собираются в районе озер.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области; Piter.TV