Пьяный петербуржец размахивал пистолетом перед посетителями ТЦ

Мужчина не поладил с охраной и грозился произвести выстрел.

Днем 18 апреля в Красносельском районе Санкт-Петербурга оперативники задержали мужчину, который размахивал травматическим пистолетом перед посетителями торгового центра.

Как сообщает пресс-служба УВО по городу, инцидент произошел в 12:50 в ТЦ на Ленинском проспекте. Прибыв на место происшествия, отряд патрулирования задержал 38-летнего местного жителя в состоянии алкогольного опьянения.

Как выяснилось, хулиган изрядно выпил и пришел в торговый центр, где у него завязался конфликт с охранником. Задержанный достал травматический пистолет МР-79-9-ТМ, передернул затвор и направил его в охранника, грозясь выстрелить.

Пьяного петербуржца доставили в 9 отдел полиции для прояснения обстоятельств. По факту случившегося ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что пьяный дворник ударил петербуржца шилом в сердце.

Фото: Pixabay