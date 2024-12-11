В Петербурге и Ленобласти задержали двух посредников в получении взятки

Возбуждено еще два уголовных дела по части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Оперативники экономической полиции Петербурга задержали двух посредников в получении взятки. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее был выявлен факт получения взятки судебным приставом одного из районных подразделений Ленинградской области. Сорокалетняя женщина, являясь должностным лицом, получила через посредника 160 тысяч рублей за прекращение исполнительного производства в отношении мужчины и снятие с него ограничений на выезд за пределы РФ. Тогда же по материалам работы полиции следственные органы возбудили уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

Теперь полицейские установили и двух посредников в получении указанных денежных средств. Ими оказались 42-летний житель Петербурга и 44-летний житель деревни Разбегаево Ломоносовского района Ленобласти.

Старший из задержанных осуществил непосредственно передачу денежных средств за вычетом себе 20 тысяч рублей в качестве оплаты его посреднических услуг. Второй фигурант для подтверждения осуществления криминальной сделки передал подельнику копии документов о прекращении исполнительного производства.

Возбуждено еще два уголовных дела по части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Ещё один петербуржец хотел получить водительские права за взятку в 35 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv