Петербуржец хотел получить водительские права за взятку в 35 тысяч рублей

Теперь он предстанет перед судом.

Петербуржец хотел получить водительские права за взятку, но в итоге его теперь ожидает суд. Об этом сообщила прокуратура Калининского района.

По версии следствия, 5 апреля 2024 года обвиняемый, желая получить водительское удостоверение категории "В", передал директору автошколы 35 тысяч рублей. Деньги за успешную сдачу экзамена ученик автошколы перевел на банковский счет директора для последующей передачи третьему лицу.

Уголовное дело направлено прокуратурой района в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Петербурге главбуха "Жилкомсервиса №2" приговорили к лишению свободы за взятки в 9,5 млн рублей.

Фото: Piter.tv