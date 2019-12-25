Полицейские задержали несовершеннолетнего петербуржца, ограбившего 16-летнего школьника

Ущерб составил 66 тысяч 700 рублей.

В Петербурге задержали ученика 9 класса, ограбившего подростка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 25 апреля обратилась женщина. Она сообщила, что у дома 36 по Советскому проспекту 17-летний подросток, применив физическую силу к ее 16-летнему сыну, похитил у него золотую цепочку стоимостью почти 14 тысяч рублей, наручные часы стоимостью 5 тысяч рублей и iPhone 11 стоимостью 48 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

На следующий день подозреваемый в грабеже был задержан.

Ранее в Петербурге полицейскими была задержана группа "барсеточников".

Фото: Piter.tv