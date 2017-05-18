Стало известно, на какие цели в 2022-2024 годах пойдет бюджет Выборгского района

В частности, предусмотрен комплекс мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе – приобретение им жилья.

Во вторник, 7 декабря, был утвержден бюджет муниципального образования "Выборгский район" на 2022 и последующие 2023 -2024 годы. Бюджет района планируется бездефицитным. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Средства направляются на дошкольное и общее образование, развитие физической культуры и спорта, соцобеспечение населения, молодежную политику, профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, дорожное хозяйство, транспорт, благоустройство, охрану окружающей среды, поддержку и развитие сельского хозяйства, а также малого и среднего бизнеса, стимулирование экономической активности МО "Выборгский район", выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований.

В частности, предусмотрен комплекс мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе – приобретение им жилья.

Запланированы работы по повышению уровня энергоэффективности образовательных учреждений.

Заложены средства на реализацию права льготного проезда школьников до места обучения и обратно по проездному билету.

Предусмотрена поддержка предпринимательства в виде субсидий из местного бюджета в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка муниципального образования "Выборгский район".

Решения совета депутатов МО "Выборгский район" опубликованы на сайте администрации Выборгского района в разделе "Совет депутатов МО "Выборгский район".

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО