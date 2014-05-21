За неделю гриппом и ОРВИ заболели 48,4 тыс. петербуржцев

63,7% случаев связаны с вирусами гриппа.

На девятой неделе 2025 года заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге выросла на 9,4% по сравнению с предыдущей неделей. В группе риска оказались дети в возрасте 3-6 лет, сообщили в Роспотребнадзоре по региону.

За семь дней заразились почти 48,4 тыс. горожан. Так, 63,7% случаев связаны с вирусами гриппа, среди негриппозных вирусов преобладают РС-вирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы и SARS-CoV-2. А заболеваемость ковидом снизилась на 16% (547 случаев).

При появлении симптомов ОРВИ, гриппа или коронавируса необходимо обратиться за медицинской помощью, пройти лабораторное обследование для точного определения возбудителя, а также снизить физические нагрузки для минимизации риска осложнений.

Прием лекарственных препаратов должен осуществляться только по назначению врача на основе клинической картины и результатов анализов. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

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Фото: Piter.TV