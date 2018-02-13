Колесов: за 15 дней ноября солнце в Петербурге светило 42 минуты

Это "рекорд" для первой половины ноября.

В Петербурге за 15 дней ноября солнце светило всего 42 минуты, рассказал синоптик Александр Колесов.

Это так мало, что получается своеобразный рекорд для первой половины ноября, так как за последние 60 лет такого точно не наблюдалось. Александр Колесов

В 1967 году в ноябре солнце светило в городе всего 1 час, в 2010 году –1,3 часа, в 1989 году –1,5 часа. В 2022 году в первой декаде солнце вообще не появлялось, но в начале третьей декады оно показывалось и светило по нескольку часов.

В Петербурге 16 ноября установился первый день ноября с отрицательной среднесуточной температурой.

Фото: Piter.tv