Сепсис и почечная недостаточность: Началова находится на грани жизни и смерти

Певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Российская певица Юлия Началова попала в реанимацию. Артистку госпитализировали 8 марта, однако о ее болезни стало известно только сейчас. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Как сообщает источник издания, у Началовой подскочил сахар, и поднялась температура. Из-за небольшого ранения ноги и сахарного диабета у певицы началось заражение крови. Сегодня состояние артистки значительно ухудшилось. У звезды развилась почечная недостаточность, вследствие чего отказали почки.

В настоящее время состояние пациентки оценивается как тяжелое. Сейчас она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Прогнозы врачей весьма тревожны.

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Фото: Instagram / julianachalova