Татьяна Буланова подала в суд на Радимова из-за алиментов

Звезда шоу-бизнеса требует отдать задолженность по алиментам.

Певица Татьяна Буланова собирается судиться с бывшим мужем Владиславом Радимовым. Информация об этом появилась на сайте судебных приставов по Петербургу. В открытом доступе размещена информация о том, что в отношении мужчину заведено исполнительное производство. Дата рождения ответчика совпадает с теми, что относятся к главному тренеру футбольной команды "Зенит-2".

Отметим, что дело возбуждено 21 февраля в 11 участке Василеостровского района города. Буланова надеется получить от экс-супруга алименты на содержание их общего сына. Точная сумма претензии не указана.

Напомним, что пара развелась в 2016 году. Тогда Буланова рассказывала, что осталась в хороших отношениях с Радимовым и не нуждается в его деньгах.

Фото: Piter.tv