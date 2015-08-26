С 2020 года при крупных предприятиях разрешат открывать филиалы колоний-поселений

Они на 15% увеличит количество трудоустроенных заключенных в Петербурге и Ленобласти.

С начала 2020 года при крупных промышленных предприятиях разрешат открывать филиалы исправительных колоний и центров. Они увеличат уровень занятости среди заключенных. Соответствующие изменения в Уголовно-исполнительский кодекс внес президент России Владимир Путин.

Планируются два типа филиалов. Первый – классические колонии-поселения, а второй – исправительные центры для отбывания наказаний в виде принудительных работ. Сначала филиалы появятся при крупных стройках с нехваткой рабочей силы. При этом, они будут открываться в пределах региона, в котором находится базовая колония. Такие меры помогут ресоциализации заключенных, которые также смогут остаться на предприятии после отбывания срока.

На данный момент в стране не трудоустроены треть заключенных из колоний-поселений. Так, в Петербурге и Ленобласти работают лишь 237 осужденных из 465. По подсчетам регионального УФСИН, новый закон позволит увеличить это число на 15%.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что формат "бережливой поликлиники" в Петербурге введут досрочно.

Фото: Pixabay