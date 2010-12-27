Формат "бережливой поликлиники" в Петербурге введут досрочно

Власти поручили перейти детским поликлиникам на новый принцип медицинского обслуживания до конца этого года.

Петербург начнет работу по принципу "бережливых поликлиник" досрочно. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба администрации Северной столицы.

Такой формат нацелен на то, чтобы уменьшить время пребывания пациента в медицинском учреждении. На данный момент в нем работают 51 поликлиника. Из них 37 - детские. Все остальные детские медучреждения должны стать "бережливыми" до конца года. Уже к 1 сентября их станет 69.

В России новый принцип внедрят до 2021 года, однако в Петербурге этим вопросом решили заняться досрочно.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Шушарах у Колпинского шоссе построят медцентр к 2023 году.

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