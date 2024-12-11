Депутат петербургского парламента вручил ветеранам ВОВ юбилейные медали

Депутат Законодательного Собрания Петербурга Андрей Рябоконь вручил ветеранам юбилейные медали, которые посвящены 80-летию победы в Великой Отечественной войне.
Торжественная церемония состоялась в лицее №329 Невского района.
Наши ветераны – пример мужества для всех нынешних и будущих поколений россиян. Благодаря воспоминаниям очевидцев тех лет мы понимаем, как важно сохранять историческую правду и не допускать ее искажения.
Андрей Рябоконь, депутат ЗакСа Петербурга
Ранее блокадники не получили личных поздравлений от петербургских чиновников. Пресс-служба губернатора города Александра Беглова заявила, что в 2025 году ветеранам отправят их к юбилею победы в ВОВ.
Фото: Telegram / Рябоконь Андрей
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