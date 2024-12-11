Депутат петербургского парламента вручил ветеранам ВОВ юбилейные медали

Торжественная церемония состоялась в лицее №329 Невского района.

Депутат Законодательного Собрания Петербурга Андрей Рябоконь вручил ветеранам юбилейные медали, которые посвящены 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Торжественная церемония состоялась в лицее №329 Невского района.

Наши ветераны – пример мужества для всех нынешних и будущих поколений россиян. Благодаря воспоминаниям очевидцев тех лет мы понимаем, как важно сохранять историческую правду и не допускать ее искажения. Андрей Рябоконь, депутат ЗакСа Петербурга

Ранее блокадники не получили личных поздравлений от петербургских чиновников. Пресс-служба губернатора города Александра Беглова заявила, что в 2025 году ветеранам отправят их к юбилею победы в ВОВ.

Фото: Telegram / Рябоконь Андрей