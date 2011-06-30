В Петербурге 28 мая открылась ярмарка ремесел

На территории Петропавловской крепости собрались мастера из Пскова, Ленобласти, республики Коми и Архангельска.

Сегодня, 28 мая, на Соборной площади в Петербурге открылась ярмарка ремесел в рамках программы Дни народной культуры Северо-Запада. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

В Северную столицу прибыли мастера из Архангельска, Пскова, республики Коми и Ленинградской области. Для посетителей организовали концерт.

На наш призыв откликнулись девять регионов Северо-Запада. Сегодня у нас есть возможность встретиться на большой сцене в сердце города Петербурга, обменяться опытом. Председатель комитета по культуре Петербурга Федор Болтин.

Напомним, в субботу, 28 мая, в 21:30 на Дворцовой площади стартует праздничный концерт "Классика на Дворцовой". Перед горожанами выступят артисты Мариинского театра Алексей Марков, Ильдар Абдразаков, Витторио Григоло и Мария Алейда.

Фото: Piter.tv