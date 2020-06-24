"Яндекс" рассказал о возможном убытке в 4,5 миллиарда рублей из-за COVID-19

Компания ожидает снижения выручки во втором квартале из-за пандемии коронавируса.

Во втором квартале 2020 года "Яндекс" ожидает убыток до 4,5 миллиарда рублей против прибыли 3,4 миллиарда рублей за тот же период годом ранее. Об этом говорится в предварительном прогнозе компании.

При этом выручка компании останется на уровне аналогичного периода 2019 года или снизится на 2%, до 40,6 миллиарда рублей.

Н выручке сказались ограничения, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции, пояснили в компании. В первую очередь, они привели к снижению прибыли таких направлений, как реклама, каршеринг и такси. При этом в направлениях доставки еды и медиасервисов был рост.

Ранее Путин заявил, что в России будет проведен налоговый маневр в IT-отрасли. Ставка страховых взносов для IT-компаний будет снижена с 14% до 7,6%, а ставка налога на прибыль — с 20% до 3%.

Видео: InvestFuture