Биолог рассказал о ягодных местах под Петербургом

Под Петербургом растут голубика, брусника и клюква.

В этом году у жителей Петербурга и Ленобласти есть возможность пособирать клюкву, бруснику и голубику. О самых ягодных местах телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал биолог, кандидат биологических наук Павел Глазков.

К сбору клюквы лучше приступать осенью. Ягода растет на верховых болотах, по которым можно ходить. Клюква любит места, где больше света.

Голубика растет вдоль верховых болот и частично переходит в лес. Бруснику стоит искать на сухих солнечных полянках. Бруснику и голубику можно собирать уже с конца августа.

Ранее биолог Павел Глазков назвал самые грибные места под Петербургом.

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