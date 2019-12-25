Ко Дню Ленобласти республика Крым передала социальным учреждениям 10 тонн яблок

По сложившейся традиции республика Крым передала социальным учреждениям партию свежих фруктов в подарок ко Дню Ленобласти. Об этом сообщила региональная администрация.
В Тосненском ресурсном центре встретили 10 тонн яблок, отсюда их распределят по 27 социальным учреждениям – ресурсным и реабилитационным центрам региона.
Ленинградская область сотрудничает с Симферопольским районом Республики Крым с июня 2014 года. Регионы взаимодействуют в области организации детского отдыха и образования, сфер ЖКХ туризма.
В Тосно пройдет областной праздник в честь дня региона: программы для всех возрастов и вкусов.
Фото: администрация Ленинградской области
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