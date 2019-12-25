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Ко Дню Ленобласти республика Крым передала социальным учреждениям 10 тонн яблок
Сегодня, 13:13
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ко Дню Ленобласти республика Крым передала социальным учреждениям 10 тонн яблок

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Их распределят по 27 социальным учреждениям – ресурсным  и реабилитационным центрам региона.

По сложившейся традиции республика Крым передала социальным учреждениям партию свежих фруктов в подарок ко Дню Ленобласти. Об этом сообщила региональная администрация.

В Тосненском ресурсном центре встретили 10 тонн яблок, отсюда их распределят по 27 социальным учреждениям – ресурсным  и реабилитационным центрам региона.

Ленинградская область сотрудничает с Симферопольским районом Республики Крым с июня 2014 года. Регионы взаимодействуют в области организации детского отдыха и образования, сфер ЖКХ туризма. 

В Тосно пройдет областной праздник в честь дня региона: программы для всех возрастов и вкусов.

Фото: администрация Ленинградской области

Теги: крым, яблоки
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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