Ко Дню Ленобласти республика Крым передала социальным учреждениям 10 тонн яблок

Их распределят по 27 социальным учреждениям – ресурсным и реабилитационным центрам региона.

По сложившейся традиции республика Крым передала социальным учреждениям партию свежих фруктов в подарок ко Дню Ленобласти. Об этом сообщила региональная администрация.

В Тосненском ресурсном центре встретили 10 тонн яблок, отсюда их распределят по 27 социальным учреждениям – ресурсным и реабилитационным центрам региона.

Ленинградская область сотрудничает с Симферопольским районом Республики Крым с июня 2014 года. Регионы взаимодействуют в области организации детского отдыха и образования, сфер ЖКХ туризма.

В Тосно пройдет областной праздник в честь дня региона: программы для всех возрастов и вкусов.

Фото: администрация Ленинградской области