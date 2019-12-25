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В Тосно пройдет областной праздник в честь дня региона: программы для всех возрастов и вкусов
Сегодня, 10:31
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

В Тосно пройдет областной праздник в честь дня региона: программы для всех возрастов и вкусов

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В день празднования Ленинградской области, Тосно приглашает жителей и гостей на захватывающий областной праздник.

В субботу, 5 августа, в день празднования Ленинградской области, Тосно приглашает жителей и гостей на праздник. В этот день город превратится в настоящий музей под открытым небом, предлагая разнообразные мероприятия для всех возрастов и интересов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Поклонники музыки найдут себе развлечение на улице Ленина, где пройдет фестиваль "Мелодии моего сердца". Пешеходная зона станет местом, где можно насладиться живой музыкой разных жанров и направлений.

Семьи с детьми обязательно должны отправиться на улицу Горького, где ожидает фестиваль "День детства". Ребятишки смогут отлично провести время, наслаждаясь интересными развлечениями, мастер-классами и участием в детском конкурсе талантов.

Гастрономический фестиваль "Калейдоскоп вкуса" предлагает насладиться разнообразными кулинарными угощениями на городке аттракционов.

Таким образом, областной праздник в Тосно обещает быть насыщенным и увлекательным для всех желающих.

Ранее сообщалось, что Ленинградская область отмечает 96 лет

Фото: администрация Ленинградской области

Теги: ленобласть, тосно
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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