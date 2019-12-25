В Кингисеппе иностранец предстанет перед судом за дачу взятки пограничнику

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Кингисеппе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в даче взятки сотруднику пограничной службы за содействие при незаконном пересечении границы РФ.

Следствием установлено, что 33-летний иностранец в августе 2024 года с целью незаконного пересечения границы Российской Федерации предложил сотруднику Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области взятку. На территории парковки ТЦ в Кингисеппе при передаче более 150 тысяч рублей сотруднику пограничной службы мужчина был задержан.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Петербурге сотрудники ж/д организации задержаны по подозрению в получении крупной взятки.

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