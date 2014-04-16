Петербуржца взяли под стражу за попытку поджечь военную технику

Он проходит по статье о покушении на совершение диверсии.

Суд Петроградского района Санкт-Петербурга вынес постановление о заключении под стражу мужчины, который обвиняется в покушении на совершение диверсии. Ранее он попытался поджечь военную авиационную технику, чтобы ослабить обороноспособность РФ, – сообщают в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Согласно версии следствия, обвиняемый также пытался склонить к задуманному поджогу других людей. Это также было внесено в состав преступления. Во время процесса фигурант уголовного дела подал прошение суду о смягчении меры пресечения. Он заключен под стражу до 11 января.

Ранее сообщалось, что Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал подозреваемого в подрыве опор ЛЭП на севере города.

Фото: Piter.TV