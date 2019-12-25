В Красносельском районе появится новая поликлиника для взрослых

Поликлиника будет рассчитана на 600 посещений в смену.

В Красносельском районе Санкт-Петербурга планируется строительство взрослой поликлиники на Ленинском проспекте. В Комитете по градостроительству и архитектуре, где согласовали внешний облик будущего учреждения. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Поликлиника будет рассчитана на 600 посещений в смену. Здесь будут работать специалисты различных направлений, в том числе врачи общей практики, терапевты и хирурги. В здании также запланированы отделения диагностики, неотложной помощи и бассейн.

Главные входы в поликлинику, включая доступ в отделение экстренной помощи, будут расположены со стороны проспекта Героев. Проект предусматривает создание подземной и наземной парковки, а также места для хранения велосипедов.

Строительство объекта ведётся в рамках Адресной инвестиционной программы Комитета по строительству города.

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Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре