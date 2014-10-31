"Техприбор" расширит производственные мощности в Петербурге

Проектом предусмотрена реконструкция части существующих зданий и строительство новых корпусов.

В Санкт-Петербурге согласован проект по модернизации производственного комплекса ПАО "Техприбор", расположенного на Варшавской улице. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург" со ссылкой на Комитет по градостроительству и архитектуре города.

Проектом предусмотрена реконструкция части существующих зданий и строительство новых корпусов. Работы будут выполнены в рамках единой архитектурной концепции, разработанной ООО "ПГ "Лидер".

В дополнение к промышленным объектам на участке планируется организовать парковочные зоны, а также провести озеленение и благоустройство прилегающей территории.

На Михайловской улице в районе Лахта-Ольгино в Петербурге появится новое здание бытового обслуживания населения. Проект также прошёл согласование в Комитете по градостроительству и архитектуре.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре