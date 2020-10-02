В Ленинградскую область привезли из Новосибирска красного и полярного волков

В России такие виды волков не обитают.

Накануне, 30 сентября, в Пулково из Новосибирска привезли двух волков. Адресатом выступает индивидуальный предприниматель из Ленобласти. Об этом рассказала пресс-служба территориального Россельхознадзора.

Годовалый и шестимесячный самцы красного и полярного волков находились в грузовом терминале, они прошли ветеринарный контроль. Малыши прибыли из зоопарка им. Р.А. Шило.

Красный волк является хищником семейства псовых, достигает в длину 110 см, обитает в горно-лесных районах Центральной и Юго-Восточной Азии. Полярный волк ― подвид волка длиной до 150 см. Ареал обитания: Арктика и тундра. Отличается белой шерстью.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что медведице Хаарчаане из Ленинградского зоопарка подарили новые игрушки.

Видео: пресс-служба Россельхознадзора по Петербургу, Ленобласти и Псковской области