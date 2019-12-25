Медведице Хаарчаане из Ленинградского зоопарка подарили новые игрушки

Подарки хищнице отправила Программа опеки белых медведей в зоопарках.

Медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка получила новые игрушка от опекунов из Программы опеки белых медведей в зоопарках. Как рассказали сотрудники зверинца в соцсетях, хищница получила скрепленные прочным канатом три пластиковых мяча.

В зоопарке рассказали, как медведица пыталась "победить" игрушечного противника: топила в своем бассейне, прижимала собственным весом, а затем и старалась разделить мячи. Однако материал мячей оказался особо прочным и не поддавался зубам хищницы, как и связующий канат. По словам сотрудников Ленинградского зоопарка, подобные игрушки полезны для животных, поскольку развивают охотничий интерес, повышают активность зверей и развлекают их в неволе.

Ранее мы писали, что в Пулково встретили игрунку из новосибирского зоопарка. Обезьянка отправилась в петербургский зверинец.

Фото: Ленинградский зоопарк / "ВКонтакте"