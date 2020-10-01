В Пулково встретили игрунку из новосибирского зоопарка

Обезьянка отправилась в Ленинградский зоопарк.

В Пулково встретили игрунку обыкновенную, прилетевшую из Новосибирского зоопарка имени Шило. Как рассказали в пресс-службе Россельхознадзора, обезьянка успешно прошла ветеринарный контроль в грузовом терминале.

Известно, что игрунка направлялась в Ленинградский зоопарк, обезьянку допустили к следованию до петербургского зверинца. В ведомстве отметили, что игрунки весом около 250 граммов обычно обитают в лесах Бразилии, а в Петербурге появляются уже не впервые. Минувшим летом обезьянку того же вида привезли из зоопарка Ростова-на-Дону, а еще одно животное отправил петербуржец частному лицу из Омской области.

Ранее мы рассказывали, что умерла кошка из мема "кричащий плачущий кот".

Видео: пресс-служба Управления Россельхознадзора