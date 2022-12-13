В 2022 году в Петербурге ввели в эксплуатацию 1461 многоквартирный дом

По данным на 31 декабря 2022 года, в эксплуатацию ввели 101,7% от плана.

Петербург в 2022 году перевыполнил годовой план по вводу жилья. В эксплуатацию было введено 3 474 169,3 м2 жилья. Это 1 461 дом на 70 253 квартиры, включая индивидуальное строительство. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

По данным на 31 декабря 2022 года, в эксплуатацию ввели 101,7% от плана. Лидером по вводу жилья стал Приморский район. Здесь было введено 60 домов на 23 758 квартир общей площадью 978 399,30 кв. м. Следующим оказался Выборгский район с 694 266,40 кв. м. жилья. На третьем месте – Московский район, где введено 15 домов на 278 739,4 кв. м.

Также за прошлый год в Петербурге ввели 263 объекта общегражданского назначения.

В 2023 году аналитики прогнозируют спад стоимости квадратного метра жилья. В первом полугодии на такие меры решается 4-15% застройщиков.

Фото: портал "Строительный Петербург"