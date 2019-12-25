В Петербурге завершился второй этап ремонта трамвайных путей на улице Академика Лебедева

В Санкт‑Петербурге планомерно ведется работа по развитию инфраструктуры городского рельсового электрического транспорта.

В Выборгском районе Петербурга, на участке от улицы Комсомола до Лесной проспекта, завершили замену трамвайных путей, протяженность которых составляет 0,85 километра. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Специалисты Дирекции транспортного строительства вместе с подрядной организацией и ГУП "Горэлектротранс" успешно провели контрольную обкатку новых трамвайных рельсов. С завтрашнего дня движение трамваев будет возобновлено.

На объекте специалисты завершили комплекс работ, включающий демонтаж покрытия и рельсошпальной решетки, устройство нижней железобетонной плиты, с опережением установленного графика. Для обеспечения безопасного и комфортного движения подвижного состава, были использованы рельсы повышенной прочности. В конструкции также применены специальные прирельсовые вкладыши, позволяющие снизить уровень шума и вибраций, воздействующих на окружающую среду во время движения трамваев.

Ранее сообщалось, что запуск трамвая от Купчино до Шушар запланирован на 2026 год.

Фото: Piter.TV