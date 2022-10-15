Второй этап XXIV студенческого фестиваля "ПитерКиТ" стартует 21 ноября

На международный смотр поступило 460 заявок из 60 киновузов разных стран.

Второй этап XXIV Международного фестиваля студенческого кино "ПитерКиТ" стартует в предстоящий четверг, 21 ноября. На нем традиционно будут соревноваться полнометражные дебютные и короткометражные художественные фильмы, присланные из российских и зарубежных киновузов, – рассказали организаторы события.

Всего на второй этап поступило 460 заявок из 60 киношкол. Были присланы фильмы из Армении, Бельгии, Великобритании, Израиля, Индии, Испании, Казахстана, Китая, Узбекистана и Словении.

В рамках второго этапа пройдет ряд бесплатных мероприятий, среди которых можно выделить мастер-классы режиссера Юсупа Разыкова и драматурга Александра Ципкина, показ ленты "Последняя цена" Наура Гармелия. Церемония награждения лауреатов смотра состоится 25 ноября.

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Фото: Telegram / Киностудия "Ленфильм"