Первый этап студенческого кинофестиваля "ПитерКИТ" подвел итоги

Лучший фильм – "Искры в темноте" Владислава Емелина.

В Северной столице завершился первый этап фестиваля студенческих картин "ПитерКИТ". Лучшим фильмом, согласно мнению жюри, стала работа режиссера Владислава Емелина под названием "Искры в темноте". Об этом сообщили в пресс-службе киностудии "Ленфильм".

Всего на первом этапе во время отбора лент отборщиками было отсмотрено 172 фильма. Из них 46 штук прошли в основной конкурс, еще 11 картин попали в конкурсную программу дебютов. По итогу фестивальным жюри было отобрано 19 фильмов-победителей – они проходят во второй, международный, этап фестиваля, который начнется 21-го ноября.

Картина, получившая главный приз, привлекла жюри глубиной сюжета и высоким качеством претворения задумки в киноформат. В целом, по мнению председателя конкурсного жюри, в этом году "ПитерКИТ" может похвастаться примерами "яркой и неординарной" работы.

Тем временем в Петербурге все еще идут показы 34-го МКФ "Послание к человеку". Сегодня в рамках специальной программы состоялась встреча петербургских зрителей с 86-летним мэтром кино Артаваздом Пелешяном.

Фото: пресс-служба киностудии "Ленфильм"