Собянин рассказал, ожидается ли в Москве вторая волна COVID-19

Мэр Москвы заявил, что новая волна коронавируса в столице маловероятна.

На встрече с жителями в парке "Филатов луг" в Новой Москве Сергей Собянин рассказал, что самая тяжелая ситуация в столице была в начале апреля.

В данный момент все по-другому и лучше с каждой неделей, отметил мэр. Он выразил сомнения, что в Москве будет вторая волна коронавирусной инфекции.

"Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию", - добавил Собянин.

29 июня Собянин открыл новую станцию "Славянский бульвар" на МЦД-1.



Видео: ВКонтакте / Cергей Собянин