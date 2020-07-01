Собянин рассказал, ожидается ли в Москве вторая волна COVID-19

На встрече с жителями в парке "Филатов луг" в Новой Москве Сергей Собянин рассказал, что самая тяжелая ситуация в столице была в начале апреля.
В данный момент все по-другому и лучше с каждой неделей, отметил мэр. Он выразил сомнения, что в Москве будет вторая волна коронавирусной инфекции.
"Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию", - добавил Собянин.
29 июня Собянин открыл новую станцию "Славянский бульвар" на МЦД-1.
Видео: ВКонтакте / Cергей Собянин
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