В Мариинской больнице состоялась вторая трансплантация сердца

Новое сердце получил 50-летний местный житель, он был включен в лист ожидания на трансплантацию в феврале.

В Мариинской больнице в Петербурге врачи успешно выполнили вторую трансплантацию сердца. Первая состоялась в конце апреля, рассказали в Смольном 28 июля.

Операцию провели в рамках программы "Лечение пациентов с терминальными формами хронической сердечной недостаточностью". Новое сердце получил 50-летний местный житель, он был включен в лист ожидания на трансплантацию в феврале. Длилась операция шесть часов.

По поручению губернатора Александра Беглова отделение кардиохирургии в медицинском учреждении оснащено уникальным оборудованием для проведения подобных операций. В настоящее время в Северной столице работают восемь больниц, где проводят операции по трансплантации органов.

Ранее на Piter.TV: врачи Мариинской больницы спасли мужчину с ножевым ранением в грудь.

Фото: пресс-служба Смольного