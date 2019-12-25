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В Мариинской больнице состоялась вторая трансплантация сердца
Сегодня, 10:53
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В Мариинской больнице состоялась вторая трансплантация сердца

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Новое сердце получил 50-летний местный житель, он был включен в лист ожидания на трансплантацию в феврале.

В Мариинской больнице в Петербурге врачи успешно выполнили вторую трансплантацию сердца. Первая состоялась в конце апреля, рассказали в Смольном 28 июля. 

Операцию провели в рамках программы "Лечение пациентов с терминальными формами хронической сердечной недостаточностью". Новое сердце получил 50-летний местный житель, он был включен в лист ожидания на трансплантацию в феврале. Длилась операция шесть часов. 

По поручению губернатора Александра Беглова отделение кардиохирургии в медицинском учреждении оснащено уникальным оборудованием для проведения подобных операций. В настоящее время в Северной столице работают восемь больниц, где проводят операции по трансплантации органов. 

Ранее на Piter.TV: врачи Мариинской больницы спасли мужчину с ножевым ранением в грудь. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: мариинская больница, трансплантация сердца
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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